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Жителей Ростовской области напугал грохот в небе днем 16 февраля

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Жители нескольких городов и районов Ростовской области сообщают о громких звуках в небе, похожих на взрывы, которые прозвучали после 13 часов 16 февраля.

Новости Ростовской области

Грохот слышали в Ростове, Батайске, Шахтах, Азове, Новочеркасске, Новошахтинске, Гуково, Цимлянске, Неклиновском, Родионо-Несветайском, Багаевском районах и других территориях области.

В соцсетях люди пишут, что от громких звуков включились сигнализации на автомобилях, задрожали стекла в домах. Некоторые ощущали сильные вибрационные волны.

В Правительстве Ростовской области сообщили, что, по данным военных, система противовоздушной обороны 16 февраля в регионе не срабатывала. Ситуация находится под контролем. Причин для паники нет.

Остается предполагать, что громкие звуки в небе, как и раньше, вызваны переходом самолетов на сверхзвук.

Напомним, последний раз о работе ПВО на территории Ростовской области губернатор Василий Голубев сообщал 3 февраля – был сбит беспилотник самолетного типа.

Фото из соцсетей

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Таганрогская правда
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