Василий Голубев подвел итоги работы в должности губернатора Ростовской области

5 ноября в Правительстве Ростовской области ушедший в отставку губернатор Василий Голубев встретился с главами региональных ведомств и управлений, городов и районов, руководителями силовых структур. Василий Голубев подвёл итоги работы управленческой команды Дона за неполные 15 лет.

Отмечается, что за те годы, когда областью руководил Василий Голубев, валовой региональный продукт региона вырос на 64,4%, областная казна увеличилась по доходам в 3,3 раза, по расходам — в 3,5 раза. Объём инвестиций в основной капитал возрос в 1,7 раза, экспорта — почти в 3,5 раза, промпроизводства — в 4,5 раза, сельхозпроизводства — более чем на четверть.

Сейчас Ростовская область входит в топ-10 по объёмам ввода жилья: более 33 млн квадратных метров с 2010 года.

Среди знаковых объектов, появившихся на Дону с 2010 года — аэропорт «Платов», стадион «Ростов Арена», музейный комплекс «Самбекские высоты», областной автовокзал, перинатальный центр, детский хирургический комплекс инновационных технологий, Донской инфекционный центр, 14 индустриальных парков, Ростовский тракторный завод, завод «Вотерфол ПРО» и другие. Создана новая отрасль — ветроэнергетика, в которой регион сегодня удерживает лидерство.

Василий Голубев поблагодарил президента и правительство РФ за поддержу инициатив региона, всех членов управленческой команды, а также жителей Ростовской области.

«Я признателен не только тем, кто работал в команде, но и тем, кто и высказывал конструктивную критику, предлагал инициативы, помогал формировать решения по тем или иным вопросам. Это все наши с вами земляки. Мы — для них! Ростовская область будет обязательно двигаться вперёд!» — приводит donland.ru слова Василия Голубева.

Напомним, 4 ноября Василий Голубев объявил о своем уходе с должности губернатора по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы донского региона Указом Президента РФ назначен экс-руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года.

Фото: donland.ru