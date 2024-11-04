Главная » Власть

Временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Бывший гендиректор Объединенной Авиастроительной Корпорации Юрий Слюсарь Указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Власть

Сообщение о назначении появилось вечером 4 ноября на официальном сайте Кремля.

В тексте Указа, также опубликованном на kremlin.ru, говорится, что Президент РФ принял «отставку губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. по собственному желанию». И постановил «назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области».

Выборы главы донского региона пройдут 14 сентября 2025 года.

Указ принят по итогам сегодняшней встречи Владимира Путина и Юрия Слюсаря.

Напомним, 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о своем уходе в отставку. Объяснил он это решение переходом на другую работу.

Фото и видео: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru