Временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Бывший гендиректор Объединенной Авиастроительной Корпорации Юрий Слюсарь Указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Сообщение о назначении появилось вечером 4 ноября на официальном сайте Кремля.

В тексте Указа, также опубликованном на kremlin.ru, говорится, что Президент РФ принял «отставку губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. по собственному желанию». И постановил «назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области».

Выборы главы донского региона пройдут 14 сентября 2025 года.

Указ принят по итогам сегодняшней встречи Владимира Путина и Юрия Слюсаря.

Напомним, 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о своем уходе в отставку. Объяснил он это решение переходом на другую работу.

Фото и видео: Telegram-канал «Кремль. Новости»