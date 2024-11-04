Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уходе с должности

4 ноября Василий Голубев обратился к жителям Ростовской области и сообщил об уходе в отставку.

«Уважаемые земляки! Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу. Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку. Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Василий Голубев выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам нашего региона.

«Говорю спасибо всем коллегам и соратникам, кто помогал Ростовской области делать результативные и эффективные шаги в развитии. Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам, — отмечается в обращении губернатора. — Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области».

Василий Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года, срок его полномочий истекал в 2025 году.

Фото из архива (donland.ru)