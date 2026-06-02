В Зерноградском районе Ростовской области 10–11 июня состоится выставка «День донского поля»

10 и 11 июня в Зерноградском районе на базе аграрного научного центра «Донской» состоится единственная в Ростовской области крупная выставка-демонстрация «День донского поля». В этом году проекту исполняется десять лет.

Посетители смогут не только осмотреть стандартную экспозицию, но и увидеть сельхозтехнику в работе, оценить качество культур на опытных делянках, а также присоединиться к деловой программе, информирует портал Правительства Ростовской области.

На выставке встретятся ведущие производители рынка. Они покажут свыше 300 образцов техники, самые современные агрохимические разработки и новейшие достижения в области селекции. Экспозиция представит передовые технологии в агрохимии, высококачественный семенной материал и революционные селекционные проекты.

«Особый акцент сделан на региональной науке — ученые из Ростовской области представят 95 селекционных и 28 опытных образцов адаптированных к местным условиям культур», — отмечается в сообщении.

Главная особенность выставки — динамические показы техники. В реальных полевых условиях гости увидят в работе тракторы, комбайны, опрыскиватели и почвообрабатывающие комплексы. Это позволит оценить возможности всех этапов сельхозработ: от посева и орошения до уборки урожая и заготовки кормов.

Помимо демонстраций, участников ожидает насыщенная деловая программа. На круглых столах и конференциях специалисты, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, аграрных научных и образовательных учреждений, а также сельхозпроизводители и машиностроители будут обсуждать ключевые вопросы современного АПК.

Центральным событием деловой повестки станет областное предуборочное совещание для муниципальных районов с участием первых лиц правительства донского региона.

Кроме того, выставка превратится в праздник для всей семьи. Состоятся выступления творческих коллективов юга России, ярмарка местных продуктов и розыгрыши призов.

Подробная программа «Дня донского поля» доступна на сайте https://don-pole.ru/ru/.

Фото don-pole.ru/ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion