В Таганрогский залив сливали стоки из городского ливневого коллектора

К такому выводу пришли специалисты Росприроднадзора после обследования береговой территории Таганрогского залива в районе села Петрушино.

Напомним, фото с черной жидкостью на прибрежной зоне залива разместили в соцсетях в начале мая очевидцы. После этого Минприроды региона инициировало проверку, передав данные в Росприроднадзор. Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели выездные обследования и отборы проб природной и сточной воды.

В результате выездного обследования по факту сброса неочищенных сточных вод в Таганрогский залив выявлено, что сброс в залив осуществлен с ливневого коллектора, отводящего стоки с территории западного микрорайона города Таганрога и имеющего выпуск в селе Петрушино, — сообщает Минприроды РО в своем телеграм-канале.

15 мая представители министерства, администраций Таганрога и Неклиновского района встретились с жителями села Петрушино. Селянам рассказали о действиях, которые будут приняты для недопущения сброса недостаточно очищенных сточных вод.

Вчера, 22 мая, Минприроды РО совместно с администрацией Таганрога, МУП «Управление «Водоканал» и МКУ «Благоустройство» провели обследование городского ливневого коллектора на предмет определения несанкционированных врезок и дальнейшего тампонирования. На момент осмотра вода на выпуске из коллектора была без признаков загрязнения.

27 мая в администрации Таганрога с участием представителей региональных Минприроды, МинЖКХ, Минпромэнерго, административной инспекции Ростовской области, Росприроднадзора и службы судебных приставов состоится заседание рабочей группы. Будут рассмотрены вопросы по выработке совместных решений, которые позволят в дальнейшем не допускать ситуации по загрязнению Таганрогского залива, — говорится в сообщении Минприроды РО.

Фото ВК «Новобессергеневка_online»