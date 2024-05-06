Росприроднадзор проверяет информацию о черной жидкости, попавшей в Таганрогский залив

Фото с разлившейся у берега черной жидкостью разместили в соцсетях жители Неклиновского района Ростовской области. Очевидцы пишут, что огромное пятно растянулось вдоль береговой линии Таганрогского залива в районе села Петрушино на несколько десятков метров.

Жители предположили, что в районе Петрушанского пляжа слили канализационные отходы — нефть или горючее. «Огромная черная жижа невыносимо смердит», — сообщают селяне.

Информацию о загрязнении Таганрогского залива проверит Росприроднадзор.

Информация о загрязнении Таганрогского залива в границах Неклиновского района, размещенная в сети «Интернет», направлена министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области для рассмотрения в рамках полномочий в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, а также в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Данный водный объект подлежит федеральному экологического контролю (надзору), — сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

Фото ВК «Новобессергеневка_online»