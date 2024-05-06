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Росприроднадзор проверяет информацию о черной жидкости, попавшей в Таганрогский залив

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Фото с разлившейся у берега черной жидкостью разместили в соцсетях жители Неклиновского района Ростовской области. Очевидцы пишут, что огромное пятно растянулось вдоль береговой линии Таганрогского залива в районе села Петрушино на несколько десятков метров.

Новости Таганрога

Жители предположили, что в районе Петрушанского пляжа слили канализационные отходы — нефть или горючее. «Огромная черная жижа невыносимо смердит», — сообщают селяне.

Информацию о загрязнении Таганрогского залива проверит Росприроднадзор.

Информация о загрязнении Таганрогского залива в границах Неклиновского района, размещенная в сети «Интернет», направлена министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области для рассмотрения в рамках полномочий в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, а также в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.  Данный водный объект подлежит федеральному экологического контролю (надзору), — сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

Фото ВК «Новобессергеневка_online»

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Минприроды Ростовской области Таганрогский залив экология
Таганрогская правда
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