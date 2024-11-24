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Во дворе таганрогского музея в конце ноября цветёт юкка

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В скульптурном дворике Таганрогского художественного музея по осени вторично расцвела юкка. И продолжает цвести. Ей и морозы – нипочем.

Город

В последние десятилетия Таганрог стал еще краше благодаря множеству цветов. Так, в нашем теплом приморском южном городе себя великолепно чувствует вечнозеленое растение родом из влажных субтропиков Северной Америки – юкка. В первой половине лета над каждым достаточно крупным остролистным растением, похожим на зеленого дикобраза, возносится к небу стрела, украшенная белыми колокольчиками. И радует и хозяев, и прохожих не только прекрасным видом, но и благоуханием, к тому же это – замечательный медонос.

В конце осени в нашем городе во множестве цветут некрупные хризантемы (дубки), в том числе морозоустойчивые сорта, выведенные в начале нынешнего века нашими соседями – учеными Донецкого ботанического сада Национальной академии наук Украины.

А, как нам рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Светлана Кидяева, в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея юкка, которая отцвела летом, в начале осени выбросила новую стрелу. И теперь продолжает цвести – наряду с дубками. Жаль только – пчелы уже не прилетают на неё, да и посетителей сейчас тут поубавилось. Хотя старший научный сотрудник музея Татьяна Игумнова для желающих продолжает проводить авторские тематические экскурсии по скульптурному дворику «Дудка Пана, Ряска леты».

Ранее мы рассказали, что МЧС объявило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Ростовской области.

Антон Словаков, фото автора

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Таганрогская правда
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