В Таганроге на обрыве над заливом в январе расцвели фиалки

В Таганроге душистые фиалки в январе цветут под открытым небом. Об этом нам рассказали читатели, прислав заодно и фотографию.

Супружеская пара 1 января, радуясь погожей погоде, решила прогуляться по Приморскому парку, благо – живут они неподалеку. По пути в парк, в конце переулка Смирновского на обрыве над морем таганрожцы обнаружили цветущие фиалки.

«Таганрог – это город-сказка, — считают они. – У нас, правда, в январе нет ни снега, ни подснежников, но зато есть фиалки. И цветут они на круче над морем: им и холодный морской ветер – нипочем».

Фото Риты Разводовой