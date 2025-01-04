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В Таганроге на обрыве над заливом в январе расцвели фиалки

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В Таганроге душистые фиалки в январе цветут под открытым небом. Об этом нам рассказали читатели, прислав заодно и фотографию.

Город

Супружеская пара 1 января, радуясь погожей погоде, решила прогуляться по Приморскому парку, благо – живут они неподалеку. По пути в парк, в конце переулка Смирновского на обрыве над морем таганрожцы обнаружили цветущие фиалки.

«Таганрог – это город-сказка, — считают они. – У нас, правда, в январе нет ни снега, ни подснежников, но зато есть фиалки. И цветут они на круче над морем: им и холодный морской ветер – нипочем».

Фото Риты Разводовой

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Таганрогская правда
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