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В Ростовской области «по второму кругу» зацвели яблони и сирень

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Фотографии цветущих в конце сентября растений публикуют в соцсетях жители южных районов Ростовской области.

Новости Ростовской области

Дончане сообщают об осеннем цветении яблонь, сирени, каштанов. И отмечают, что подобные явления, например, в Сальске уже происходили, когда температура воздуха в конце сентября была выше +20.

«Это, конечно же, красиво, но ненормально», — считает один из подписчиков паблика ВК «Сальск Главный».

«Нам не привыкать, да. Не первый раз сирень и яблоня «по второму кругу» цветет. До декабря запросто могут быть яблоки. А если и декабрь теплый будет, то можно и картошку по третьему разу посадить», — отвечает ему другой житель Сальска.

Специалисты отмечают, что в последнее время на юге России повторное цветение фруктовых деревьев стало привычным явлением, хотя раньше считалось аномалией. Чаще всего осенью зацветают деревья, родиной которых являются южные страны.

По мнению селекционеров, цветение осенью на пользу растению не идет. В это время деревья должны «накапливать силы» для зимовки, а вместо этого они их тратят на выброс бутонов. Поэтому опытные садоводы рекомендуют удалять у деревьев осенние цветки.

Фото: ВК «Сальск Главный»  

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Таганрогская правда
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