Центральный пляж Таганрога восстанавливают после очередного размыва

26 июля на Центральном пляже Таганрога специалисты коммунальных служб приступили к восстановлению береговой линии после вчерашнего сильного ливня.

Как мы уже сообщали, непогода снова нанесла ущерб пляжу, который из-за особенностей своего расположения уже неоднократно страдал из-за природных катаклизмов. Потоки воды, образовавшиеся во время сильного вчерашнего дождя второй раз за лето смыли песок с береговой линии любимого горожанами места отдыха.

Утром на берегу побывал глава городской администрации Егор Долматов, а уже ближе к обеду на пляж снова завезли новый песок. Затем его разровняли с помощью спецтехники. Так что, когда погода наладится и снова выглянет солнышко, Центральный пляж снова станет зоной комфортного и безопасного отдыха готовой принять таганрожцев и гостей города.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова