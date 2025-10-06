В Таганроге столкнулись легковушка и маршрутка: пострадали 4 человека

Авария произошла 6 октября на улице Михайловской. Пострадали водитель легкового авто и 3 пассажира маршрутки.

6 октября в 11.50 в Таганроге, на улице Михайловской, в районе дома № 78, 75-летний водитель на автомобиле Honda Fit, по предварительным данным, вылетел на встречку и столкнулся с маршрутным такси Hyundai County, которым управлял 52-летний мужчина. Автобус следовал во встречном направлении по маршруту № 28.

В момент ДТП в маршрутном такси находилось 10 пассажиров.

«В результате аварии пострадали водитель автомобиля Honda Fit и пассажиры маршрутного такси 43, 44 и 72 лет», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото и видео: Госавтоинспекция по Ростовской области