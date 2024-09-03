В Таганроге предприятиям общепита напомнили о новых требованиях к маркировке

С 1 сентября предприятия, оказывающие услуги общественного питания, становятся участниками оборота молочной продукции, упакованной воды и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков, подлежащих маркировке средствами идентификации с использованием системы «Честный знак».

Как напомнили специалисты управления потребительского рынка городской администрации, для предприятий, оказывающих услуги общественного питания, определены несколько способов передачи в информационную систему мониторинга сведений о выводе товаров из оборота.

С подробной информацией о вступлении в силу новых требований, а также с записями на прошедшие вебинары можно ознакомиться по ссылке: https://честныйзнак.рф/.

Ранее мы рассказали, что в России стартовала маркировка 7 новых групп товаров.

Фото Сергея Плишенко