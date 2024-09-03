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В России стартовала маркировка 7 новых групп товаров

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1 сентября 2024 года в России стартовал режим маркировки по 7 товарным группам: технические средства реабилитации, ветеринарные препараты, корма для животных, растительные масла, консервированные продукты, безалкогольное пиво, велосипеды.

#В стране

Всем участникам оборота указанных товарных групп необходимо подать заявление на регистрацию в системе маркировки «Честный знак». С подробной информацией о подключении к системе «Честный знак» можно ознакомиться по ссылке: https://честныйзнак.рф/.

Так, наносить коды маркировки на велосипеды и велосипедные рамы компаниям нужно будет с 1 сентября. С 1 октября обязательная маркировка распространится на растительные масла в стеклянной или пластиковой упаковке, безалкогольное пиво, сухие корма для животных, ветпрепараты и ТСР, а с 1 декабря – на консервы с рыбой и (или) морепродуктами.

С 1 сентября маркировка также коснется фермерских хозяйств и кооперативов. С этой даты все фермеры должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак», маркировать свою продукцию и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота в систему «Честный знак».

Иллюстрация «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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