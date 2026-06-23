В Таганроге отменят автобусы №№ 34 и 35 из-за дублирования маршрутов и электробус № 2-Т из-за низкого пассажиропотока

Взамен отмененных маршрутов власти Таганрога запустят электробус № 35-Т и автобус № 16.

В Таганроге с 27 июня 2026 года изменится схема работы общественного транспорта. Власти города заявили, что корректировки направлены на повышение качества перевозок и оптимизацию маршрутной сети, особенно в части обслуживания Северного жилого массива, ЖК «Андреевский» и завода «Красный Котельщик».

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, вопрос улучшения транспортного обслуживания находится на постоянном контроле. Особое внимание уделяется обращениям граждан и публикациям, связанным с этой темой.

«Наша цель — перевозчики должны не просто возить людей, а делать это качественно. Нам нужен чистый подвижной состав, соблюдение графиков, доступность транспорта для всех районов и, конечно, удобные маршруты», — отметила глава Таганрога.

23 июня на планерном совещании в городской администрации были рассмотрены предложения профильных специалистов по дальнейшей оптимизации маршрутной сети. В результате принят ряд решений.

В частности, отменяются автобусные маршруты № 35 «пл. Авиаторов — ПМК» и № 34 «Городок «Металлургов» — пл. Авиаторов». Контракт с прежним перевозчиком АО «Автоколонна № 1423» расторгнут. Как пояснила Светлана Камбулова, эти маршруты дублировали друг друга более чем на 92%, что приводило к нерациональному расходованию ресурсов. Вместо них по данному направлению запустят электробус № 35-Т «пл. Авиаторов — Городок «Металлургов»».

Кроме того, отменяется маршрут электробусов № 2-Т («Дворец молодёжи — ЖК «Андреевский») из-за низкого пассажиропотока. Взамен вводится новый автобусный маршрут № 16 «Центральный рынок — ЖК «Андреевский». Он пройдет по пути следования маршрута № 2-Т, но будет продлен до Центрального рынка. Вместо двух единиц подвижного состава на линии выпустят три автобуса, что должно существенно сократить интервал движения.

«Ещё раз подчеркну, что все изменения вводятся для того, чтобы сделать транспортное сообщение более удобным, рациональным и стабильным для жителей», — заявила Светлана Камбулова.

В администрации Таганрога пообещали продолжить работу по совершенствованию транспортного обслуживания города, держа в центре внимания все поступающие обращения граждан.

Ранее мы рассказывали о том, что рейды в Таганроге выявили срывы рейсов на шести автобусных маршрутах.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»