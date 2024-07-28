В Таганроге отмечают День Военно-морского Флота

Сегодня Таганрог, как и вся страна, отмечает День Военно-морского Флота. Морских пограничников, их семьи, а также ветеранов пограничной службы поздравил с праздником глава городской администрации Андрей Фатеев.

Наш город занимает важное место в истории и в современной летописи ВМФ. Таганрог навсегда сохранит за собой статус первой военно-морской базы России, созданной Петром Первым. А предприятия и организации, многие десятилетия работающие в Таганроге на нужды и в интересах флота, вносят значительный вклад в повышение его боевых возможностей и ударной мощи.

Андрей Фатеев отметил, что каждый моряк в нашей стране и в нашем городе чтит этот праздник.

«Уверен, что День Военно-морского Флота дорог каждому, кто любит море и Россию, гордится её героическим прошлым и верит в её великое будущее. А наши моряки-пограничники пусть и впредь стоят на страже интересов государства и продолжают славные морские и боевые традиции», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали, что 28 июля, в День Военно-Морского Флота в Таганроге на базе яхт-клуба «5-й причал» проводятся посвященные этому празднику мероприятия — гонки разнообразных парусников.

Фото t.me/Fateev