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В Таганроге обсудили меры по ликвидации ЧС в аварийном доме и на оползневом склоне

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На склоне у домов на Греческой в Таганроге проведут противооползневые работы.

Город

В Таганроге прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В центре внимания городских властей оказались два вопроса: аварийный МКД в переулке 17-й Новый, 3, а также меры по стабилизации обвально-осыпных процессов на склоне возле домов на улице Греческой, 64 и 66.

Напомним, режим ЧС в доме по переулку 17-й Новый, 3 был введен еще в октябре 2024 года из-за угрозы обрушения. Тогда жильцов эвакуировали. Сейчас продолжается процедура выкупа жилых помещений у собственников.

«Процесс идет, однако возникли юридические сложности: на многие квартиры наложены аресты. Несмотря на это, работа с жителями продолжается, каждый случай разбирается индивидуально», — пояснила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Ситуация с домами на улице Греческой также остается на постоянном контроле. Обвально-осыпные процессы на этом участке требуют срочного вмешательства. Чтобы предотвратить сползание грунта и разрушение территории, решено провести ряд мероприятий.

В частности, на основе собранных коммерческих предложений будет заключен контракт на комплексное обследование склона и инженерные изыскания. Затем на основании полученных данных разработают проектно-сметную документацию для противооползневых работ. После этого планируется выполнить комплекс мер по предотвращению обрушения склона.

«Безопасность людей остается главным приоритетом. Все решения комиссии приняты, профильные ведомства уже приступили к работе. Исполнение поручений находится на моем личном контроле», — подчеркнула глава Таганрога.

Фото: администрация Таганрога

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Таганрогская правда

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