В Таганроге статус объекта культурного наследия одного из зданий усложняет борьбу с оползнем на улице Греческой

Власти Таганрога продолжают контролировать ситуацию с оползнем, который после обильных дождей в мае нынешнего года произошел на склоне в границах домов №№ 64 и 66 по улице Греческой. Глава города Светлана Камбулова отметила, что сложность заключается в том, что одно из зданий является объектом культурного наследия, что ограничивает возможные методы вмешательства и требует особо тщательного и профессионального подхода.

По словам Камбуловой, в настоящее время угрозы для жизни и здоровья жителей нет. На участке введен режим повышенной готовности, специалисты управления капитального строительства ведут непрерывный мониторинг состояния склона. Также была проведена обрезка и кронирование деревьев, чтобы снизить нагрузку на склон, подверженный осыпям. С территории вывезли мусор, участок огородили и установили предупреждающие знаки об опасности.

МКУ «Благоустройство» поручено оформить технический паспорт на ливневую канализацию по улице Греческой и организовать работы по отводу ливневых стоков, которые негативно влияют на состояние склона. Управлению капитального строительства предстоит проработать со специализированной организацией вопрос проведения инженерных изысканий для обследования участка склона.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге более сотни деревьев высадили в двух городских скверах.

Фото: скрин видео в мессенджере «MAX» Светланы Камбуловой