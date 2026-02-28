Ликвидации скоплений мусора и ремонт дорог: глава Таганрога определила приоритеты весенней уборки

В Таганроге стартовала подготовка к весенней уборке городских территорий. Глава города Светлана Камбулова 28 февраля провела объезд, чтобы оценить объем предстоящих работ и определить первоочередные задачи.

В нынешнем году ожидается ранняя весна, поэтому важно действовать на опережение.

«Уже сейчас мы со специалистами составляем детальные планы уборки и фиксируем наиболее проблемные участки, требующие первоочередного внимания», — подчеркнула она.

В приоритете — ликвидация скоплений мусора, приведение в порядок поврежденных зеленых насаждений, ремонт разбитых дорожных покрытий и прочистка ливневых стоков, забитых песком и реагентами.

Камбулова выразила надежду, что приведение города в порядок станет общим делом. В ближайшее время будут организованы традиционные субботники, к участию в которых приглашаются все желающие. Отдельно глава города обратилась к представителям бизнес-сообщества с просьбой привести в порядок прилегающие к их объектам территории, а также облагородить клумбы и фасады, отметив, что для бизнеса это небольшие затраты, но огромная помощь городу.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой