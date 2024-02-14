Сегодня, 14 февраля, наш город посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он побывал на торжественной церемонии запуска 1-го этапа филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш в г. Таганроге. А также оценил состояние новых электробусов, которые выйдут на маршруты в самое ближайшее время.

Новые электробусы начали тестировать в Таганроге еще вчера. По словам очевидцев, обкатка проводилась на маршруте № 78. Новый транспорт был замечен на улицах Социалистической, Бабушкина, в 1-м Новом переулке и так далее. Сегодня во время тестового запуска состояние новых машин оценил донской губернатор. Напомним, что для Таганрога было закуплено 10 единиц экологического транспорта и четыре зарядные станции. Как сообщает телеграм-канал «Вести Дон», планируется, что в самое ближайшее время девять машин запустят в работу, а один электробус останется в резерве.

Также глава донского региона побывал на церемонии запуска 1-го этапа филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш в г. Таганроге. Напомним, что 1-й этап проекта по организации производства сельскохозяйственной и коммунальной техники реализован на базе производственной площадки ООО «ТагАЗ». Планируемый объем выпускаемой продукции — 3 млрд рублей в год с перспективой ежегодного увеличения на 10-15%.

В рамках реализации 1-го этапа проекта выполнены основные работы по реконструкции производственных корпусов, капитальному ремонту административно-бытовых комплексов, подключению завода к инженерной инфраструктуре. Приобретено и смонтировано основное технологическое оборудование (мостовые краны, консольные краны, станки лазерной резки, станки механической обработки).

В рамках 2-го этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. В рамках 3-го этапа – организация полигона испытаний комбайнов и тракторов. Сегодня в Таганроге на предприятии трудится 450 человек. В планах компании к концу 2024 года увеличить число сотрудников до 900. По окончании всех этапов реконструкции и строительства планируется трудоустроить не менее 1,5 тысячи человек.

Подробнее о визите Василия Голубева в наш город расскажем в ближайшее время.

Фото ВК «Таганрогский Гор Трнаспорт»