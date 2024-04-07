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В Ростовском зоопарке пополнение: на свет появились две мартышки

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О радостном событии Ростовский зоопарк рассказал на своих страницах в соцсетях.

Новости Ростовской области

В марте у красных мартышек Жанетты и Мюзетты родились прекрасные малыши. Пол их пока неизвестен. И мамаши, и дети чувствуют себя прекрасно! В нашем зоопарке их легко найти рядом с летней площадкой слонов. Приходите поздравить обезьянок с прибавлением в семействе! – приглашает жителей Дона Ростовский зоопарк.

Напомним, в этом году зоопарк донской столицы стал лауреатом Первой Всероссийской парковой премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года».

Ранее мы рассказывали, что в Живом уголке парка культуры и отдыха им. М Горького в Таганроге появился на свет медвежонок. Малыш получил кличку Матвей.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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зоопарк новости Ростовская область
Таганрогская правда
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