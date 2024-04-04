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Ростовский зоопарк признан «Зоопарком года»

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Подведены итоги Первой Всероссийской парковой премии «Парки России».

Новости Ростовской области

Зоопарк донской столицы стал лауреатом Первой Всероссийской парковой премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года». Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко на своей страничке в соцсетях.

Глава назвал зоопространство города «настоящей гордостью донской столицы». По словам Алексея Логвиненко, в ростовском зоопарке регулярно пополняется коллекция животных, строятся новые современные вольеры, его территория с каждым годом преображается и привлекает все больше посетителей со всей Ростовской области.

Кружок юннатов зоопарка отметил свое 100-летие, а его выпускники становятся учеными, зоологами, ветеринарными врачами, экологами, а некоторые из них посвятили свой профессиональный путь родному зоопарку, отметил Логвиненко.

Фото: оф. сайт администрации Ростова

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Таганрогская правда
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