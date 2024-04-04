В Живом уголке городского парка Таганрога родился медвежонок

В Живом уголке, расположенном в таганрогском парке имени Горького, в отапливаемом подсобном помещении стоит большой короб-манеж. В нем – два медведя. Тот, что побольше – белый, игрушечный. А тот, что поменьше — черный, настоящий, живой, названный Матвеем.

Его родители, медведица Винни и медведь-самец Пух, — уже в довольно преклонном возрасте, — рассказывает сотрудница Живого уголка Татьяна Жданько. – Им по 27 лет. В дикой природе это – примерная продолжительность медвежьей жизни. В неволе они живут подольше. Раньше Винни приносила по медвежонку, а то и по два, почти что ежегодно, к старому Новому году. В прошлом году медвежат не было. А в нынешнем родился, но на полмесяца позже, чем обычно, — 27 января.

Беременность у медведицы продолжается около полугода. Новорожденный медвежонок появляется на свет голым Но вскоре у него вырастает черная шерсть, по мере взросления мишки она приобретает привычный нашему глазу бурый окрас. В дикой природе медведь с медведицей встречаются только для спаривания. А медвежонок остается с мамой до трех, а то и до четырех лет. В Живом уголке, где Винни и Пух делят хоть и просторную, но все же одну на двоих «квартиру», мама папу к малышу не подпускает. Зоопсихологи считают, что самец может видеть в малыше своего соперника.

Матвейку, как и его старших братьев и сестер, у мамы забрали, когда ему исполнилось полтора месяца: позже это стало бы гораздо сложнее.

Кушает он детское питание «Малютка». Кормим его, как ребенка, пять раз в день, — делится его кормилица Татьяна.

В уходе за медвежонком ей помогает муж и коллега Василий Жданько. Конечно, на их попечении – есть множество других животных, на Матвей – общий любимец.

Ест медвежонок очень хорошо, растет быстро. Глядишь – через месяц будет бегать по территории Живого уголка. А через пару месяцев расстанется с Татьяной и Василием и отправится к месту новой прописки. Его старшие братья и сестры – кто где: в зоопарках, в цирках, в заповедниках. В Таганроге осталась только Умка, родившаяся калекой: у неё – недоразвитые передние лапы, но зато она – очень умная, даже снималась в кино. В Живом уголке у неё – отдельная клетка.

Матвейкины мама с папой, Винни и Пух, а также сестра Умка отсутствием аппетита не страдают. Два раза в неделю, в рыбные дни, их кормят вареной кашей с рыбой, в остальные дни – кашей, сваренной на мясном бульоне. Любят и овощи-фрукты: морковь, свеклу, яблоки, мандарины, апельсины.

Большой плюс нашего Живого уголка – в том, что здесь разрешается кормить животных (в зоопарках это категорически запрещено). Винни с Пухом с удовольствием принимают угощения. Совет тем, кто решит побаловать их вкусненьким: еду сподручнее забрасывать в кормушку, а если в саму клетку, то через крышу.

Наряду с Матвейкой в Живом уголке – много других обитателей. В этом году здесь появилась полуторогодовалая, но вполне уже рослая верблюдица Маша.

1 апреля исполнился годик дикобразику, которого теперь можно отлучать от родителей. В козьем загоне – шестеро козлят, среди которых – одна козочка и 5 маленьких козликов. Очень забавные малыши у нутрий.

Добрым людям продаем и кроликов, и шиншилл, и волнистых попугайчиков: они у нас активно размножаются, — говорит руководитель Живого уголка Николай Бушуев.

Николай Васильевич вспоминает, как 33 года назад, в начале 90-х, взять на свое попечение Живой уголок его уговорил руководитель нашего города Сергей Иванович Шило. Дело это оказалось непростое, однако Николай Бушуев не жалеет, что взялся за него: он и животных полюбил, и убедился в том, что таганрожцы – очень добрые люди.

Антон Словаков, фото автора