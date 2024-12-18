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В Ростовской области заключили под стражу маньяка, нападавшего с ножом на людей

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Мужчине, подозреваемому в нападении на девушку и подростка в Ростове, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает донской Следком.

Новости Ростовской области

Напомним, 16 декабря сотрудники полиции задержали местного жителя, который напал с ножом на 21-летнюю девушку и девятиклассника. Девушке маньяк нанес порядка 40 ударов. От полученных травм она скончалась в больнице. Подростку удалось убежать, ему оказана медицинская помощь, мальчик проходит лечение.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). По поручению руководителя СУ СКР по региону Аслана Хуаде расследование уголовного дела передано следователям первого отдела по расследованию особо важных дел. 

«По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в Следкоме.

Фото: Telegram «Ростовский Следком»

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Таганрогская правда
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