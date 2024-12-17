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На Дону задержали подозреваемого в зверских нападениях на местных жителей

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В Ростове сотрудники полиции задержали преступника, который с ножом нападал на людей. Одна из его жертв скончалась в больнице. Об этом сообщила в своем telegram-канал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новости Ростовской области

Первоначально в один из отделов полиции Аксайского района поступило заявление о том, что на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома неизвестный напал на девушку и нанес ей ножевые ранения. На место прибыли сотрудники полиции и врачи. Пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных ранений скончалась.

Через некоторое время в полицию Ростова поступило еще одно сообщение о похожем нападении. На этот раз злоумышленник нанес несколько ударов ножом несовершеннолетнему. Подросток оказал сопротивление и преступник скрылся. Потерпевшему оказана медицинская помощь.

«В ходе расследования стражи правопорядка установили приметы фигуранта и передали ориентировки во все подразделения региональной полиции. Через несколько часов подозреваемый был задержан. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону в здание станции юных техников бросили бутылки с зажигательной смесью.

Фото и видео МВД России

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Таганрогская правда
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