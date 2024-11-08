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В Ростовской области задержан браконьер с уловом осетра и стерляди

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В Ростовской области задержали браконьера, который занимался незаконным ловом рыбы, в том числе русского осетра и стерляди.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области, мужчину задержали на береговой полосе в районе села Кагальник Азовского района. У злоумышленника изъяли лодку, 12 сетей и рыбу частиковых видов, среди которой находились и краснокнижные особи  — русский осетр и стерлядь. По предварительной оценке ущерб от браконьерской деятельности составил более 3 млн рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказали, что подпольный рыбный цех организовал житель Таганрога у себя дома.

Фото ПУ ФСБ России по РО

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Таганрогская правда
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