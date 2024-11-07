Подпольный рыбный цех организовал житель Таганрога у себя дома

В частном домовладении 58-летнего жителя Таганрога сотрудники транспортной полиции и ФСБ обнаружили около 3 тонн рыбной продукции без маркировки.

Установлено, что мужчина организовал производство и хранение рыбной продукции, которую сбывал на территории Ростовской области. В частном домовладении местного жителя обнаружена и изъята свежемороженая и вяленая рыба разных пород: лещ, судак, тарань, рыбец, язь.

«Подозреваемый перерабатывал рыбу, солил, коптил и вялил. Сумма ущерба составила свыше 1,2 млн рублей», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной части статьи, предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: УТ МВД России по СКФО