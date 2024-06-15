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В Ростовской области восстановили поврежденную во время атаки дронов подстанцию

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В Ростовской области завершены ремонтные работы на поврежденной после атаки беспилотников трансформаторной подстанции в Морозовском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Новости Ростовской области

Электроснабжение жителей, социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и других потребителей полностью восстановлено по нормальной схеме. Поступающие единичные заявки оперативно отрабатываются ремонтными бригадами, – сообщил глава донского региона.

Напомним, что в Морозовском районе в зону отключения попали несколько населенных пунктов. На время проведения работ большая часть потребителей обеспечивалась электроэнергией с помощью резервных источников энергоснабжения.

Фото rosseti-yug.ru (из архива)

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новости Ростовская область энергоснабжение
Таганрогская правда
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