Ночью Ростовская область подверглась массовой атаке БПЛА

Сегодня ночью, 14 июня, Ростовская область подверглась массовой атаке украинских беспилотников, в результате которой нарушено энергоснабжение в Морозовском районе, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет, — сообщил он.

По словам главы региона, в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Сейчас принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)