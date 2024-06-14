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На Дону продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА

На чтение 1 мин Опубликовано

Работают аварийные бригады энергетиков.

Новости Ростовской области

В Морозовском районе продолжается восстановление энергоснабжения населенных пунктов, оставшихся без света после ночной массовой атаки украинских БПЛА. В результате падения одного из них повреждения получила трансформаторная подстанция.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, в настоящее время в основном завершены работы по подключению к резервным источникам питания объектов жизнеобеспечения и социальных учреждений. Это, по словам главы региона, позволит возобновить водоснабжение населенных пунктов.

Восстановлением энергоснабжения жителей занимаются аварийные бригады.

Фото: donland.ru (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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