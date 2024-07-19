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В Ростовской области «Валдаи» перевезли по воде 10 тысяч пассажиров

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10-тысячный пассажир был зафиксирован 18 июля — девушка Людмила на утреннем рейсе отправилась из Ростова в Азов. На память судоходная компания «Дон» вручила «юбилейной» пассажирке фирменную бейсболку.

Новости Ростовской области

Напомним, кроме маршрута Ростов — Азов «Валдаи-45» также ходят в Семикаракорск и в станицу Багаевскую.  Со 2 июля этот маршрут стал регулярным. Есть и водные экскурсионные поездки по направлению Багаевской. Программа предусматривает посещение историко-археологического музея, острова Буян, Багаевских курганов, церкви Николая Чудотворца. 

Предполагается, что в августе суда на подводных крыльях запустят из Ростова в Таганрог.

На Дону расширяется сеть причалов для скоростных судов. Два новых причала производства донских предприятий уже спущены на воду, их установят в Азове и Ростове.

В 2025 году планируется установить новые причалы для «Валдаев» и «Метеоров» в станицах Старочеркасской, Пухляковской, Кочетковской, в Усть-Донецке и Константиновске.

фото СПК «Дон»

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Таганрогская правда
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