В Ростовской области «Валдаи» перевезли по воде 10 тысяч пассажиров

10-тысячный пассажир был зафиксирован 18 июля — девушка Людмила на утреннем рейсе отправилась из Ростова в Азов. На память судоходная компания «Дон» вручила «юбилейной» пассажирке фирменную бейсболку.

Напомним, кроме маршрута Ростов — Азов «Валдаи-45» также ходят в Семикаракорск и в станицу Багаевскую. Со 2 июля этот маршрут стал регулярным. Есть и водные экскурсионные поездки по направлению Багаевской. Программа предусматривает посещение историко-археологического музея, острова Буян, Багаевских курганов, церкви Николая Чудотворца.

Предполагается, что в августе суда на подводных крыльях запустят из Ростова в Таганрог.

На Дону расширяется сеть причалов для скоростных судов. Два новых причала производства донских предприятий уже спущены на воду, их установят в Азове и Ростове.

В 2025 году планируется установить новые причалы для «Валдаев» и «Метеоров» в станицах Старочеркасской, Пухляковской, Кочетковской, в Усть-Донецке и Константиновске.

фото СПК «Дон»