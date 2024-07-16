В Ростовской области спустили на воду новый причал для «Валдаев»

16 июля в Ростове-на-Дону спустили на воду новый причал, впервые за 40 лет сконструированный и построенный предприятиями Ростовской области.

В ближайшие дни спустят еще один. Причалы установят в донской столице и Азове. Сооружения изготовлены специально для скоростных судов на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор».

Проектировщиком выступило Ростовское центральное проектно-конструкторское «Стапель». Построили конструкции в Ростове, на судоремонтном заводе «Моряк», по заказу судоходной пассажирской компании «Дон». До конца года планируется изготовить еще четыре таких причала.

Размер сооружения 30х5 метров, понтон способен принимать до 120 человек. У причала есть три места для посадки и высадки пассажиров с каждой стороны, конструкции оборудованы проемами для входа и выхода, стационарными трапами. Причалы построены в сжатые сроки с опережением графика.

«Флагманский понтон после финальных испытаний будет установлен в Азове, второй — в Ростове-на-Дону к концу июля», — рассказали в СПК «Дон».

В 2025 году планируется установить новые причалы для «Валдаев» и «Метеоров» в станицах Старочеркасской, Пухляковской, Кочетковской, в Усть-Донецке и Константиновске.

Напомним, весной 2024 года, после тридцатилетнего перерыва, в Ростовской области возобновили регулярные водные пассажирские перевозки. Сейчас водные перевозки на скоростных судах «Валдай» на подводных крыльях открыты из Ростова в Азов, Семикаракорск, станицу Багаевскую. Разрабатывается маршрут из Таганрога в Волгоградскую область.

Фото: СПК «Дон»