Со 2 июля водный маршрут Ростов — станица Багаевская станет регулярным

Со 2 июля стартуют регулярные водные пассажирские перевозки по маршруту Ростов — станица Багаевская — Семикаракорск — станица Багаевская — Ростов. Время в пути — 1 час 15 минут, цена билета — от 650 рублей.

Напомним, пробная однодневная экскурсия по этому маршруту на комфортабельном судне на подводных крыльях «Валдай» впервые состоялась 23 июня. Пассажиры смогли насладиться красотами величественного Дона, казачьим колоритом и сделать эксклюзивные фото на память.

Перевозчик — СПК «Дон» — утвердил тестовое расписание движения судов по новому маршруту. Из Ростова «Валдаи» будут отправляться 2, 4 и 6 июля от 27-го причала в 09.15, прибытие в Багаевскую — в 10.30.

Также в СПК «Дон» рассказали, что можно посмотреть в станице Багаевской.

Это, например, остров Буян. По легенде там спрятаны сокровища Степана Разина. Или Багаевские курганы времён скифов, сарматов, тюрок, аланов, половцев, монголов. Найденные там сокровища выставлены даже в Эрмитаже.

«А еще — церковь Николая Чудотворца, построенная на месте Багаевской часовни 1692 года; мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Ну и, конечно, обязательно стоит попробовать знаменитые багаевские огурцы», — приглашает перевозчик.

Ранее мы сообщали, что что из Ростова в Турцию открыто прямое автобусное сообщение.

Фото СПК «Дон»