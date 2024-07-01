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Со 2 июля водный маршрут Ростов — станица Багаевская станет регулярным

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Со 2 июля стартуют регулярные водные пассажирские перевозки по маршруту Ростов — станица Багаевская — Семикаракорск — станица Багаевская — Ростов. Время в пути — 1 час 15 минут, цена билета — от 650 рублей.

Новости Ростовской области

Напомним, пробная однодневная экскурсия по этому маршруту на комфортабельном судне на подводных крыльях «Валдай» впервые состоялась 23 июня. Пассажиры смогли насладиться красотами величественного Дона, казачьим колоритом и сделать эксклюзивные фото на память.

Перевозчик — СПК «Дон» — утвердил тестовое расписание движения судов по новому маршруту. Из Ростова «Валдаи» будут отправляться 2, 4 и 6 июля от 27-го причала в 09.15, прибытие в Багаевскую — в 10.30.

Также в СПК «Дон» рассказали, что можно посмотреть в станице Багаевской.

Это, например, остров Буян. По легенде там спрятаны сокровища Степана Разина. Или Багаевские курганы времён скифов, сарматов, тюрок, аланов, половцев, монголов. Найденные там сокровища выставлены даже в Эрмитаже.

«А еще — церковь Николая Чудотворца, построенная на месте Багаевской часовни 1692 года; мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Ну и, конечно, обязательно стоит попробовать знаменитые багаевские огурцы», — приглашает перевозчик.

Ранее мы сообщали, что что из Ростова в Турцию открыто прямое автобусное сообщение.

Фото СПК «Дон»

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Таганрогская правда
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