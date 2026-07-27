В Ростовской области три человека госпитализированы после лобового столкновения на трассе

В Ростовской области три человека – два водителя и пассажир пострадали в результате аварии, участниками которой стали два легковых автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась вечером 25 июля на 47 км автодороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Волгодонска в направлении Морозовска, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии обе машины получили механические повреждения. Водитель Chevrolet Lacetti, его 30-летний пассажир, а также водитель Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области после аварии на неравнозначном перекрестке четыре человека попали в больницу.

Фото Госавтоинспекции РО