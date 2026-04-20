В Ростовской области СК проводит проверку из-за происшествия в цирке с тигром

В Ростовской области Следственный комитет начал проверку после сообщений в СМИ о том, что тигр во время циркового шоу в Ростове-на-Дону выпрыгнул из манежа в сторону зрителей. Происшествие случилось в Ворошиловском районе города.

Новости Ростовской области

По словам очевидцев, на арене находилось несколько хищников. Публику от животных отделяла специальная сетка, натянутая по кругу манежа. Внезапно ограждение упало, и один из тигров перепрыгнул через него, устремившись в зал. Как сообщает региональное управление СК, никто из зрителей не пострадал, а животное было немедленно возвращено в вольер.

Ведомство организовало процессуальную проверку по данному факту. В ее рамках будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении циркового представления, а также действиям ответственных лиц.

«По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пишет источник.

Фото rostov.sledcom.ru

