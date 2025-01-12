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В Ростовской области рецидивист зверски убил женщину

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Семикаракорского района, который подозревается в убийстве.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено 9 января в одном из домовладений хутора Чебачий Семикаракорского района. Фигурант поссорился со своей знакомой, набросился на нее с ножом и нанес многочисленные удары в шею и туловище. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Позже местонахождение мужчины было установлено, его задержали. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого.

Фото rostov.sledcom.ru 

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Таганрогская правда
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