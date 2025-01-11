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В Таганроге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

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Убийство произошло в январе 2025 года в многоквартирном доме на улице Сызранова.

Новости Таганрога

По версии следствия, фигурант находился в квартире, где вместе со своим знакомым распивал алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт.

«В ходе конфликта со своим знакомым подозреваемый нанес ему множественные колото-резаные ранения в область головы, шеи и туловища, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает донской Следком.

Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что в ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области 33-летнему мужчине дали 20 лет за расстрел родственников своей сожительницы.

Фото: Следком РО

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Таганрогская правда
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