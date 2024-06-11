В ночь с 9 на 10 июня в Ростовской области было совершено зверское убийство 38-летней женщины. Вчера ее тело обнаружили в лесополосе вблизи поселка Реконструктор Аксайского района, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Следователи установили, что к совершению преступления причастен 38-летний сожитель убитой, в отношении которого возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности, во время которого фигурант избил сожительницу. А затем буксировочным тросом привязал ее за ноги к бамперу автомобиля и протащил по дороге до лесопосадки, расположенной вблизи поселка. Там злоумышленник нанес женщине несколько ударов кувалдой по голове, после чего попытался спрятать тело.

Сейчас ведутся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото rostov.sledcom.ru