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На Дону наркоман до смерти забил мужчину камнем

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Новочеркасска, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В июне нынешнего года фигурант в состоянии наркотического опьянения во время конфликта напал на своего 36-летнего знакомого и камнем нанес ему удары по голове и туловищу. От полученных травм мужчина умер в машине скорой медицинской помощи.

Впоследствии подозреваемый признал свою вину и был заключен под стражу. Сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее мы рассказали, что на Дону преступник подстрелил мужчину из карабина.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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