В Ростовской области расширят сеть кемпингов для туристов

В 2024 году в регионе появятся и новые глэмпинги.

14 новых кемпингов различных форматов планируют обустроить на территории Ростовской области до конца 2024 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на министра экономического развития региона Максима Папушенко. На данный момент на Дону действуют порядка 30 кемпингов и глэмпингов.

Модульные некапитальные средства размещения туристов расположены вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», крупных региональных автотрасс, вблизи Таганрогского залива и реки Дон.

«Сейчас идет работа по строительству объектов, осенью все они будут вводиться в эксплуатацию. Это и кемпинги, и новый, активно развивающийся формат отдыха — глэмпинг, позволяющий организовать пребывание на природных территориях с комфортом гостиничного номера», — приводит источник слова министра.

Напомним, этим летом первых туристов принял глэмпинг «Сны», расположенный в Аксайском районе на берегу Соленого озера. А в хуторе Седых Неклиновского района с успехом работает глэмпинг «Просто лес», также построенный в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Популярностью у туристов пользуется глэмпинг «Три воды» в станице Кочетовской Семикаракорского района.

Модульные средства размещения появились и на территории семейного спа-парка «Станция «Морская» под Таганрогом. В планах — открытие нескольких бунгало в Южном парке птиц «Малинки».

Фото: snyhotel.ru