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Под Таганрогом построили в лесу глэмпинг для туристов

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В соседнем с Таганрогом Неклиновском районе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» построен новый глэмпинг «Просто Лес».

Новости Таганрога

Как сообщает местная администрация, круглогодичный глемпинг появился в хуторе Седых.

Это новый вид экотуризма – отдых с комфортом на природе, — пишет источник.

В глэмпинге, который расположен посреди леса, туристы могут разместиться в уютных домиках: А-фрейме, барнхаусе, юрте или сфере. На территории есть кафе, общая беседка с проектором, тентовая конструкция для уютных посиделок с близкими людьми, пирс и многое другое.

Фото nekl.donland.ru

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Таганрогская правда
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