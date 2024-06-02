Под Таганрогом построили в лесу глэмпинг для туристов

В соседнем с Таганрогом Неклиновском районе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» построен новый глэмпинг «Просто Лес».
Как сообщает местная администрация, круглогодичный глемпинг появился в хуторе Седых.
Это новый вид экотуризма – отдых с комфортом на природе, — пишет источник.
В глэмпинге, который расположен посреди леса, туристы могут разместиться в уютных домиках: А-фрейме, барнхаусе, юрте или сфере. На территории есть кафе, общая беседка с проектором, тентовая конструкция для уютных посиделок с близкими людьми, пирс и многое другое.
Фото nekl.donland.ru
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