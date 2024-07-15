В Аксайском районе начал принимать туристов глэпминг «Сны»

Глэмпинг «Сны» открылся в Ольгинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области. На территории гостиничного комплекса для туристов создали 50 номеров со всеми удобствами.

Новый туробъект появился в регионе благодаря субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глэмпинг расположен вблизи трассы М-4 «Дон», на берегу пруда, образовавшегося на месте бывшего песчаного карьера.

«На создание модульных некапитальных средств размещения компания ООО «Омнитрейд» в 2023 году получила субсидию по нацпроекту», — сообщили в администрации Аксайского района.

В настоящее время на территории гостиничного комплекса создали 50 номеров площадью 20 кв. метров каждый. Номера расположены в модульных некапитальных домиках, оснащенных всеми удобствами. Территория комплекса благоустроена, отсюда открывается красивый вид на пруд. Глэмпинг уже принял первых посетителей.

Отметим, что в Ростовской области глэмпинги действуют под Ростовом, в Неклиновском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Каменском, Родионо-Несветайском районах.

Для справки

Глэмпинг — это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Как правило, глэмпинги оборудуют у водоемов, в полях и лесах.

Ранее мы сообщали, что под Таганрогом оборудовали глэмпинг для туристов.

Фото: администрация Аксайского района