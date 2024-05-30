В Ростовской области распространяется информация о смерти обвиняемого в убийстве второклассницы

Ряд региональных СМИ и телеграм-каналов распространил информацию о смерти в СИЗО 25-летнего Руслана Ш., который обвиняется в похищении и жестоком убийстве 8-летней девочки из станицы Ольгинской Аксайского района.

СМИ сообщают, что есть якобы две версии случившегося — молодой человек покончил жизнь самоубийством либо его убили сокамерники, узнав, по какой статье тот обвиняется.

Однако, как выяснилось, эти данные не соответствуют действительности. В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области официально заявили, что информация о смерти Руслана Ш. недействительна, подозреваемый жив и находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли 17 мая в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской. Известно, что несовершеннолетняя ушла из дома в магазин и не вернулась домой. Ее посадил в машину 25-летний местный житель — водитель эвакуатора. Мужчина вывез школьницу в лесопосадку и убил. Подозреваемого задержали по горячим следам. На допросе он свою вину в содеянном признал в полном объеме.

Фото СУ СКР по Ростовской области