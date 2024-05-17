В Ростовской области жестоко убита 8-летняя девочка

Ребенок пошел в магазин в станице Ольгинской и обратно не вернулся.

Жестокое и циничное преступление произошло сегодня в Ростовской области. О нем сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

«Сегодня днем в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой. Оперативники быстро установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы», — говорится в сообщении.

По сообщению регионального следкома, в ходе оперативно-розыскных мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в лесопосадке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, сообщает ведомство.

Фото: следком по РО