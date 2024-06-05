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В Ростовской области продолжает действовать запрет на вылов шемаи

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В Ростовской области по-прежнему запрещено ловить шемаю, которую еще в марте 2024 года исключили из региональной Красной книги.

Новости Ростовской области

Вопрос о свободном вылове шемаи был поднят СМИ на пресс-конференции, которую 4 июня провел министр природных ресурсов региона Михаил Фишкин.

В федеральных Правилах рыболовства установлен запрет на вылов шемаи. Сейчас в Минсельхозе России рассматривается вопрос по внесению изменений в документы в части установления нормы и размера, допустимого к вылову, — ответил глава донского Минприроды.

Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области после проведенного учеными научного исследования и мониторинга. По их результатам было установлено, что на Дону популяция этого вида рыбы восстановлена, в том числе благодаря выпуску молоди.

Свободный вылов шемаи в Дону и его притоках будет разрешен после внесения изменений в Правила рыболовства и публикации обновленной редакции Красной книги Ростовской области. Планируется, что это произойдет в конце текущего года.

Шемая — вид карповых рыб из рода уклеек. Это рыба с удлинённым и сжатым с боков телом длиной до 40 см и массой около 300 г. Обитает шемая, по данным Википедии, в Чёрном, Мраморном, Азовском, Каспийском и Аральском морях. В России встречается также в реках Дон, Волга и Урал.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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