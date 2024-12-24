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В Ростовской области продлены льготы по уплате транспортного налога

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23 декабря депутаты донского Заксобрания приняли поправки в областной закон о региональных налогах, которыми еще на год продлеваются налоговые льготы в отношении участников СВО, членов их семей, владельцев автомобилей на газе и электрокарах.

Новости Ростовской области

Напомним, с такой инициативой выступил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Для участников СВО и членов их семей речь идет о полном освобождении от уплаты транспортного налога. Одновременно с этим мы упрощаем для этих категорий получение льготы. В налоговые органы теперь необходимо будет предоставить меньшее количество документов», — отметил председатель ЗС РО Александр Ищенко.

Также продлен срок действия льготы по транспортному налогу для владельцев автомобилей на газовом топливе до 2030 года включительно и владельцев электромобилей на 2025 год. Владельцы автомобилей, использующих в качестве моторного топлива природный газ, и собственники электромобилей полностью освобождаются от уплаты транспортного налога, а владельцы «гибридных» автомобилей заплатят 50 % от суммы, сообщает пресс-служба донского парламента.

Изображение от standret на Freepik

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ЗСРО льготы Ростовская область транспортный налог
Таганрогская правда
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