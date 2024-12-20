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В Ростовской области планируют продлить льготы по транспортному налогу

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С предложением внести изменения в областной закон о региональных налогах и продлить льготы по транспортному налогу выступил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Предлагается на 2024 год (срок уплаты 1 декабря 2025 года) освободить от транспортного налога мобилизованных граждан, контрактников и участников добровольческих формирований, а также членов их семей. Для получения льготы необходимо предоставить справку, подтверждающую участие в СВО.

До конца 2030 года включительно предлагается продлить полное освобождение от транспортного налога для владельцев экологичных авто. Это необходимо для стимулирования перевода автомобилей на газомоторное топливо.

Еще для одной категории автовладельцев может быть продлено освобождение от налога на транспортные средства на 2025 год. Полное освобождение предлагается сохранить для собственников электрокаров и 50-процентную льготу – для владельцев «гибридных» авто, сообщается на портале донского правительства.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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