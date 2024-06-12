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В Ростовской области подозреваемого в зверском убийстве сожительницы заключили под стражу

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Напомним, жестокое убийство 38-летней жительницы Аксайского района Ростовской области произошло в ночь с 9 на 10 июня. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи поселка Реконструктор.

Новости Ростовской области

По данным следствия, между 38-летний мужчиной и его сожительницей возник конфликт на почве ревности, во время которого фигурант избил женщину. Затем буксировочным тросом он привязал ноги пострадавшей к бамперу автомобиля и протащил по дороге до лесопосадки, расположенной вблизи поселка. Там злоумышленник нанес женщине несколько ударов кувалдой по голове, после чего попытался спрятать тело.

Подозреваемый по горячим следам был задержан.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому  в  жестоком убийстве сожительницы в Аксайском районе. Фигурант дела помещен в следственный изолятор. Следователем ему предъявлено обвинение, — сообщает Следком Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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