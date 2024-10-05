В Ростовской области собираются пересмотреть в сторону увеличения ставки транспортного налога. Власти объясняют это решение растущим числом жалоб на плохое состояние муниципальных дорог и нехватку средств на их содержание.

В Донском парламенте прошло общественное обсуждение, посвященное возможности корректировки ставок. Необходимость внесения изменений в отдельные положения регионального налогового законодательства в отношении транспортного налога обоснована увеличением нагрузки на дорожную инфраструктуру и ростом стоимости работ, осуществляемых за счет дорожных фондов. Выросла и протяженность муниципальных дорог с твердым покрытием. При этом ставки по транспортному налогу на Дону не менялись с 2008 года.

По словам заместителя губернатора Ростовской области – министра финансов Лилии Федотовой, анализ действующего в других регионах России законодательства в отношении транспортного налога показал, что в Ростовской области ставки ниже, чем у соседей. Между тем, количество транспорта на донских дорогах за 16 лет увеличилось более чем на 700 тысяч автомобилей.

В связи со сложившейся ситуацией в июле 2024 года депутаты Законодательного Собрания Ростовской области в первом чтении приняли законопроект призванный скорректировать отдельные положения регионального налогового законодательства в отношении транспортного налога. Документ был направлен в муниципальные образования для обсуждения на местах.

Первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев отметил, что предполагаемое увеличение ставок транспортного налога будет вводиться поэтапно в 2025, 2026 и 2027 годах. При этом корректировки не коснуться тех льготных категорий граждан, которые предусмотрены в этой сфере действующим законодательством. Предложены к продлению льготы участникам СВО, владельцам транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, собственникам электромобилей.

Сейчас предполагаемый размер налоговой ставки не определен, однако он будет привязан к виду транспортного средства и его мощности в лошадиных силах.

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Фото из архива «ТП»