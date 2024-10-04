8 октября введут временное ограничение движения на участке межпоселковой дороги села Вареновка из-за съемок многосерийного фильма. Об этом сообщает официальный портал администрации Неклиновского района.

Ограничения введут с 06.00 до 19.00 на участке от переулка Подгорного, 7 А до съезда на дорогу в поселок Новоприморский.

Для проезда транспорта определен участок автомобильной дороги Р-280 Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

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