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Под Таганрогом перекроют межпоселковую дорогу из-за съемок фильма

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8 октября введут временное ограничение движения на участке межпоселковой дороги села Вареновка из-за съемок многосерийного фильма. Об этом сообщает официальный портал администрации Неклиновского района.

Город

Ограничения введут с 06.00 до 19.00 на участке от переулка Подгорного, 7 А до съезда на дорогу в поселок Новоприморский.

Для проезда транспорта определен участок автомобильной дороги Р-280 Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

Изображение от freepik

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Вареновка новости ограничение движения Таганрог
Таганрогская правда
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